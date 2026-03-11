Wohnquartier Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer

  1. Realting.com
$940,500
ID: 34384
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Mapu, 8

Über den Komplex

8 Mapu Street ausschließlich zum Verkauf Schöne 2-Zimmer-Wohnung komplett renoviert! In einem geheimen Gebäude, Wohnung von 47 m2 im Erdgeschoss, 2 Minuten vom Meer. Ideal für Investitionen oder Hauptwohnsitz.

Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Wohnviertel Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Aschkelon, Israel
von
$862,125
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bel appartement
Aschkelon, Israel
von
$620,730
Wohnviertel A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Tel-Aviv, Israel
von
$5,80M
Wohnviertel Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Tel-Aviv, Israel
von
$1,47M
