  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Wohnquartier Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Wohnquartier Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Tel-Aviv, Israel
von
$5,33M
;
5
ID: 34430
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 21

Über den Komplex

Français Français
PRESAL COMMENCEMENT – Baugenehmigung erhalten HaRav Kook – Tel. Aviv High-End Boutique-Projekt befindet sich 1 Minute zu Fuß vom Meer, im Herzen des gesuchten Kerem HaTeimanim. Genehmigung erteilt, bevorstehende Abbruch, Lieferung geschätzt in 3,5 Jahren. Neues 6.5-stöckiges Gebäude (RDC, 5 Etagen, Penthouse), grünes Bauen und Premium-Materialien (hohe Materialstandards). Jede Wohnung verfügt über einen MAMAD/MAMAMAK und einen privaten, nicht-automatischen Parkplatz. Meerblick aus der ersten Etage, selten in dieser Gegend. Shop-Architektur, begrenztes Wohnen, Privatsphäre und Exklusivität. Große Auswahl an Typologien: Grundgarten, 4 Zimmer, Penthäuser mit Pool. Komplette Anpassung der Designs und Ausführungen für eine benutzerdefinierte Wohnung.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
