  2. Israel
  3. Jerusalem
  Wohnquartier Panorama sud ouest residence recente

Wohnquartier Panorama sud ouest residence recente

Jerusalem, Israel
$877,800
Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRechavim, 11

Über den Komplex

✨ NEU – MEKOR HAIM ✨In der begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar entfernt, in der Nähe der grünen Promenade des HaMesila Parks, der direkt nach Moshava Germanit führt, und gegenüber den Geschäften und Supermärkten von Talpiot. Das Hotel liegt in einem neuen Boutique-Gebäude mit schöner Lobby und Aufzug in Shabbat, entdecken Sie diese schöne 3-Zimmer-Wohnung im 7. Stock, bietet Komfort, Licht und außergewöhnliche Aussicht. Mit einer Fläche von 66 m2 Innenräumen + 4 m2 Balkon genießt die Wohnung eine nach Süden ausgerichtete Ausrichtung und garantiert absolute Helligkeit den ganzen Tag. Das mit Licht gebadete Wohnzimmer öffnet sich auf einen Balkon mit Panoramablick auf die Berge, einen unverbauten, spektakulären Blick. Die komplett aufgerüstete Küche wird verkauft: ✔️ Backofen ✔️ Gasherd ✔️ Zwei Waschbecken ✔️ Waschmaschine ✔️ Trockenmittel Die Wohnung umfasst auch: • Mamad (starkes Zimmer) • Modernes Badezimmer mit Dusche • Bodenheizung • Zentrale Klimaanlage Die Immobilie wird mit einem unterirdischen Parkplatz und einem privaten Keller verkauft, einem zusätzlichen, sehr gefragten Komfort. ??? Eine helle, funktionale und ideal gelegene schlüsselfertige Wohnung. ?? Vorgeschlagen zu einem ausgezeichneten Preis für den Sektor. Am Fuße der Zukunftslinie von Tramway!

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Sie sehen gerade
Wohnquartier Panorama sud ouest residence recente
Jerusalem, Israel
von
$877,800
