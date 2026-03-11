Wohnquartier Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

  1. Realting.com
Bat Yam, Israel
$579,975
ID: 34105
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Uziel, 37

Über den Komplex

BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Design und Funktionalität. Das Gebäude besteht aus 9 Etagen und 38 2 bis 4 Zimmer-Appartements sowie geräumigen Penthouses mit unverbauten Aussichten und High-End-Finishs. Jede Unterkunft verfügt über einen eigenen Balkon, einen Parkplatz und ein ordentliches Innendesign, in jedem Detail gedacht. Eine ideale Wohnumgebung Daniel Art Bat Yam verbindet das urbane Leben harmonisch mit Lebensqualität. Das Projekt hat eine zentrale Lage, in der Nähe des Meeres, Hauptverkehrswege, Einkaufszentren, Schulen und Freizeitbereiche. Die Bewohner genießen somit ein praktisches, angenehmes und inspirierendes Alltagsleben in einem sich entwickelnden Viertel.

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Wohnviertel Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Wohnviertel Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Wohnviertel Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Wohnviertel Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Wohnviertel Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Tel-Aviv, Israel
von
$3,43M
Zum Verkauf! Einzigartiges Duplex-Penthouse in einem kürzlich erhaltenen Boutique-Gebäude Stellplatz der Wahl, in der Nähe der Shenkin Street, im Herzen von Tel Aviv Die neue Straßenbahnlinie ist nur 2 Gehminuten entfernt 140 m2 Wohnfläche 80 m2 private Dachterrasse Das Hotel liegt in e…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Wohnviertel For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Wohnviertel For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Wohnviertel For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Wohnviertel For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Wohnviertel For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Tel-Aviv, Israel
von
$1,40M
Verkauf – Wohnung 3 Zimmer ideal für Investitionen, Fuß-zu-Erde oder erste Akquisition ??? Ruhige Straße in der Nähe von Bograshov und das Meer – Tel Aviv–Jaffa Preis: 4,480.000 Dieses Apartment befindet sich in einem neuen und sehr gefragten Gebäude und bietet eine zentrale Lage und bietet…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Wohnviertel Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Wohnviertel Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Bat Yam, Israel
von
$924,825
Superb 5 Zimmer (16 Wohnungen zum Verkauf!!) von 110 m2 bis 130 m2 optimiert (von 2.550.000 bis 3.000.000 NIS) im Projekt Nof Hapark, Projekt TAMA 38-1, 7 Minuten zu Fuß vom Meer und 4 Minuten von der Straßenbahn. 4 Schlafzimmer mit Mamad, mit 2 Bädern, ein großes Wohnzimmer, Blick auf den P…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
