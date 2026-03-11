Wohnquartier Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israel
$1,53M
ID: 34451
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Zu verkaufen – Lev Hair, Tel Aviv – Simtat Laan Entdecken Sie dieses charmante Apartment im Herzen von Lev Ha Simtat Laan ist eine seltene Perle: eine kleine Wohngasse, diskret und friedlich, gesucht von Kenner. Ein paar Schritte von den großen lebhaften Straßen entfernt, bietet es absolute Ruhe, während Sie das Stadtleben genießen können. Die Nachbarschaft zeichnet sich durch ihre jüngsten und charmanten Gebäude, intime Cafés, Nähe Geschäfte, Grünflächen und eine ruhige familiäre Atmosphäre aus. Merkmale der Immobilie Modernes Gebäude im Jahr 2015 gebaut Wohnung 3 Zimmer als neu, sehr gut arrangiert Fläche von ca. 68 m2 + sonniger Balkon von 6 m2 1. Stock mit Aufzug Drei Orientierungen, sehr hell und gut belüftet Ruhige Umgebung, warme und harmonische Atmosphäre Mamad (safe room) Privatparkplatz in Tabou Privater Keller in Tabou – 2 m2 Darüber hinaus: Parkplatz für die Bewohner der Gasse reserviert, ein seltener Vorteil im Zentrum von Tel-Aviv Geforderter Preis: 4,890,000 Die gleiche Wohnung im 3. Stock ist auch zum Verkauf

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

