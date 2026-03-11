Wohnquartier Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Zu verkaufen – Lev Hair, Tel Aviv – Simtat Laan
Entdecken Sie dieses charmante Apartment im Herzen von Lev Ha
Simtat Laan ist eine seltene Perle: eine kleine Wohngasse, diskret und friedlich, gesucht von Kenner. Ein paar Schritte von den großen lebhaften Straßen entfernt, bietet es absolute Ruhe, während Sie das Stadtleben genießen können. Die Nachbarschaft zeichnet sich durch ihre jüngsten und charmanten Gebäude, intime Cafés, Nähe Geschäfte, Grünflächen und eine ruhige familiäre Atmosphäre aus.
Merkmale der Immobilie
Modernes Gebäude im Jahr 2015 gebaut
Wohnung 3 Zimmer als neu, sehr gut arrangiert
Fläche von ca. 68 m2 + sonniger Balkon von 6 m2
1. Stock mit Aufzug
Drei Orientierungen, sehr hell und gut belüftet
Ruhige Umgebung, warme und harmonische Atmosphäre
Mamad (safe room)
Privatparkplatz in Tabou
Privater Keller in Tabou – 2 m2
Darüber hinaus: Parkplatz für die Bewohner der Gasse reserviert, ein seltener Vorteil im Zentrum von Tel-Aviv
Geforderter Preis: 4,890,000
Die gleiche Wohnung im 3. Stock ist auch zum Verkauf
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen