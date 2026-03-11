Wohnquartier Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Leuchtturm von 170m2 und 44m2 Terrasse, im 17. Stock eines modernen und renommierten Gebäudes an der Grenze zwischen Bet Veigan und Kyriat Heyovel, eine strategische Lage 2 Schritte von allen
Dieses außergewöhnliche Anwesen wird Sie mit seinen Bänden, seinem natürlichen Licht und seinem Panoramablick verführen. Es umfasst 5 Zimmer, darunter eine geräumige Elternsuite
Eine Terrasse von 44m2
Das Gebäude bietet eine elegante Lobby, 4 Aufzüge einschließlich 3 Shabbat Aufzüge, 2 Parkplätze und einen Keller.
Praktische Nachbarschaft: Geschäfte, Schulen, Straßenbahn
Eine seltene Gelegenheit, Stand, Komfort und Ort der Wahl in Jerusalem zu kombinieren
(Dieser Preis beinhaltet nicht unsere Agenturkommission, die 2% ohne MwSt. beträgt)
Standort auf der Karte
Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen