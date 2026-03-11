  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf

Wohnquartier Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf

Jerusalem, Israel
von
$2,04M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34143
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Leuchtturm von 170m2 und 44m2 Terrasse, im 17. Stock eines modernen und renommierten Gebäudes an der Grenze zwischen Bet Veigan und Kyriat Heyovel, eine strategische Lage 2 Schritte von allen Dieses außergewöhnliche Anwesen wird Sie mit seinen Bänden, seinem natürlichen Licht und seinem Panoramablick verführen. Es umfasst 5 Zimmer, darunter eine geräumige Elternsuite Eine Terrasse von 44m2 Das Gebäude bietet eine elegante Lobby, 4 Aufzüge einschließlich 3 Shabbat Aufzüge, 2 Parkplätze und einen Keller. Praktische Nachbarschaft: Geschäfte, Schulen, Straßenbahn Eine seltene Gelegenheit, Stand, Komfort und Ort der Wahl in Jerusalem zu kombinieren (Dieser Preis beinhaltet nicht unsere Agenturkommission, die 2% ohne MwSt. beträgt)

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel Bien agence
Aschkelon, Israel
von
$548,625
Wohnviertel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Aviv, Israel
von
$3,20M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,01M
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,78M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Wohnviertel Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Wohnviertel Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Wohnviertel Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Wohnviertel Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Wohnviertel Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Chadera, Israel
von
$529,815
BZH Das RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui bietet eine Wohnung voller guter Stimmungen im Stadtzentrum von Hadera, der Harav Ovadia Yossef Street, eine helle Wohnung zu einem außergewöhnlichen Preis! Eigenschaften: ⭐ Ferienwohnung 4 Zimmer, ca. 100 m2, ⭐ Großes Wohnzimmer mit einem eigenen …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Alle anzeigen Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Jerusalem, Israel
von
$899,745
superbe appart ein savione view africa Prestige Gebäude 4 Aufzüge atemberaubende Aussicht erneuert vom Architekten und voll möbliert mit Balkon
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartements a vendre a tel aviv
Wohnviertel Appartements a vendre a tel aviv
Wohnviertel Appartements a vendre a tel aviv
Wohnviertel Appartements a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,25M
Schöne neue Wohnungen, 5 Stück 127 m2. . Aufzüge . Terrasse von 12 m2. . Offene Sicht . Privatparkplatz. . Klimaanlage 10 Gehminuten von der Straßenbahn entfernt
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen