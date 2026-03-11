  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$1,36M
;
6
ID: 34151
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

Français Français
5 Zimmer neue Wohnung von 133m2 mit 22m2 Terrasse auf 14-15 und 18. Stock in Kiriat Yovel Jerusalem In der Nähe von Straßenbahnen und Geschäften Ansicht der Entlastung Parkplatz und Keller inbegriffen Soforteintrag Preis ab 4.350.00.000sh Ausschließlich unserer Agenturgebühren

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

