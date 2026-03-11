  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Neuf

Wohnquartier Neuf

Aschdod, Israel
von
$592,515
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34687
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
neue Wohnung 4 Zimmer 100 m2 14m2 Terrasse neue Gebäude Zentral- und Entwicklungsstandort

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Wohnviertel Belle appartement
Jerusalem, Israel
von
$2,100
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Netanja, Israel
von
$1,51M
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,46M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Neuf
Aschdod, Israel
von
$592,515
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,18M
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Dizengoff 43 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 2 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Gehminuten vom Strand entfernt Kommen Sie live am Fuße von Kikar und all diese Geschäfte Projektmerkmale…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Jerusalem, Israel
von
$1,94M
Penthouse 4 Zimmer 156m2 in neuem Projekt Kiriat Hayovel Jerusalem Neues Projekt in Kiryat Hayovel, besteht aus 2 Gebäuden von 20 Etagen und 2 von 9 Etagen 2026 Die bestehenden öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu Grünflächen entwickelt und umgebaut, ein neues Kultur…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Jerusalem, Israel
von
$1,411
Sehr schöne zwei Stück gut arrangiert Separate Toiletten und Badezimmer Terrasse im Freien komplett renovierte Wohnung moderne und neue Einrichtungen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen