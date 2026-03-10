  1. Realting.com
Wohnquartier Coup de fusil

Aschkelon, Israel
von
$595,650
;
10
ID: 34762
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Français Français
außergewöhnliches Geschäft zu ergreifen!! in der neuen Gegend von Agamim. in einem kleinen Gebäude von 5 Etagen, rdj 4 Zimmer von 100 m2 Wohnfläche + 50m2 Garten. Amerikanische Küche, Elektrik ia, Hauptschlafzimmer mit Bad und Ankleideraum, Klimaanlage Zentralisierung, Parkplatz. Komm sofort rein. sehr gutes Produkt für den Lebensraum sowie Investitionen. Ergriffen zu werden!!

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

