Wohnquartier Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben.
Projekt Dizengoff 43 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 2 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Gehminuten vom Strand entfernt
Kommen Sie live am Fuße von Kikar und all diese Geschäfte
Projektmerkmale
Das AGENCIS präsentiert Ihnen ein Boutique-Gebäude mit zeitgenössischer Architektur mit einer hochleistungsfähigen Doppellobby, die vom Architekten dekoriert wird
2 Aufzüge inklusive chabbatic, Tiefgarage
Weiße Aluminiumbeschichtung
Jede Wohnung ist mit einem Parkplatz verkauft
Apartment verfügt über
4 Zimmer Wohnung Küste
Fläche von 107 m2 plus eine Terrasse von 12m2
4 Zimmer Wohnung Fassade
Fläche von 107 m2 plus eine Terrasse von 12m2
4 Zimmer Wohnung Fassade
Fläche von 115 m2 plus eine Terrasse von 14m2
5 Zimmer Wohnung Küste
Fläche von 126 m2 plus eine Terrasse von 13,4 m2
Sehr luxuriöser Innenservice
Keramik Granitfliesen 80/80
Porzellan Granitfliesen in den Zimmern oder Parkettboden zu wählen.
Fliesen, Parkett oder Teak
Zentralisierte Klimaanlage neueste Generation.
Hochwertige Innentüren
Auswahl der Küche, unter den besten Unternehmen auf dem Markt, Marmor Arbeitsplan
Badezimmerfliesen bis zur Decke
Hängende Toiletten
Home Kinovorbereitung
Elektrische Geschäfte in allen Haus
Qualitätsmischerventil
Für alle Besuche kontaktieren Sie mich bitte.
Standort auf der Karte
Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen