  4. Wohnquartier Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon

Wohnquartier Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon

Ra’anana, Israel
$1,75M
3
ID: 34189
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Ostrovski

Über den Komplex

Im Stadtzentrum von Raanana. Duplex-Wohnung im dritten Stock. Immense Wohnzimmer. Atypische Wohnung viel Charme. Blick auf den Park. Die Straße fragt sehr. Parkplatz.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

