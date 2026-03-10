  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Immense salon

Jerusalem, Israel
von
$1,79M
;
8
ID: 34870
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaPalmach, 1

Über den Komplex

Français Français
Letzte Wohnung, in luxuriösem Gebäude, Wache 24/24, Aufzug, Terrasse (16 m2), Blick auf den Temple Mount, Heizung + Klimaanlage, Parkplatz, ruhig, Sofort

Standort auf der Karte

Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
Zinssatz
Zinssatz
Darlehensbetrag
Termin
Monatliche Zahlung
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet de qualite
Wohnviertel Projet de qualite
Wohnviertel Projet de qualite
Wohnviertel Projet de qualite
Wohnviertel Projet de qualite
Wohnviertel Projet de qualite
Wohnviertel Projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$893,475
Projekt von Adéret Jerusalem Das Adéret Jerusalem-Projekt liegt im Herzen der neuen Nachbarschaft von Givat HaMatos und bietet eine seltene Gelegenheit, in einem modernen und familiären Umfeld in Jerusalem zu leben. Es ist das erste Projekt in der Gegend gebaut, Symbol für die Erneuerung un…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Alle anzeigen Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Tel-Aviv, Israel
von
$4,67M
Im Herzen von Tel Aviv befindet sich dieses elegante Apartment mit 4,5 Zimmern im berühmten Frishman Tower, einer der beliebtesten Wohnadressen der Stadt. Im 6. Stock eines 28-stöckigen Turms gelegen, erstreckt sich die Wohnung auf etwa 160 Quadratmetern und verfügt über Nord- und Westexposi…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Wohnviertel Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Wohnviertel Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Wohnviertel Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Wohnviertel Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Wohnviertel Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Tel-Aviv, Israel
von
$2,16M
Apartment Neue 4 Zimmer mit Terrasse – In der Nähe des Dizengoff Center Kürzlich erbaute Wohnung in privilegierter Lage, nur wenige Gehminuten vom Strand und dem lebhaften Zentrum von Tel Aviv entfernt. • 4 Zimmer, 92 m2 • Geräumige sonnige Terrasse von 15 m2 • Wohnzimmer mit offener Küche •…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Realting.com
