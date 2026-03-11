  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon

Wohnquartier 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon

Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34164
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yohanan Hurkanos, 31

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
neue Wohnung in einem charmanten Gebäude ideal gelegen in der Nähe von Hayarkon Park und 400 m vom Strand im Herzen der Stadt in einer ruhigen Straße 2 Schritte von Geschäften und U-Bahn 3,5 Stück. 90 m2 Wohnfläche .terrace von 7m2 . High-End-Finishs .Bodenheizung. VRF Klimaanlage. Möglichkeit des Parkens im Gebäude

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Wohnviertel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Aschkelon, Israel
von
$592,515
Wohnviertel Quartier calme
Aschdod, Israel
von
$674,025
Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Ra’anana, Israel
von
$1,16M
Wohnviertel Un 3 pieces quartier afridar recent
Aschkelon, Israel
von
$498,465
Sie sehen gerade
Wohnquartier 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Alle anzeigen Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Aschkelon, Israel
von
$498,465
am Yachthafen, 1 Minute vom Strand, sehr nettes Geschäft 3 Zimmerwohnung von 60 m2 mit Terrasse von 12 m2 mit sehr schönem Meerblick Tiefgaragen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$4,95M
Entdecken Sie den Luxus des Wohnens in Tel Aviv mit diesem brandneuen Penthouse, das eine ganze Etage besetzt, ideal gelegen in den renommierten Gassen um Kikar Hamedina, im Zentrum von Tel Aviv. Dieses exklusive Anwesen bietet Privatsphäre, Raffinesse und außergewöhnliches Design in einer e…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$768,075
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen