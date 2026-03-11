  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble

Wohnquartier Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble

Ra’anana, Israel
von
$1,19M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34180
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    rhbt byt hknst

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung mit 5 Zimmern mit Terrasse Parkplatz und Keller. Terrasse von 10 m2. Schöne offene Küche. Erneuertes Gebäude mit Mamad. Stadtzentrum in der Nähe der Synagoge von Rav Pinto hat 2 nicht d arouza aber ruhig. Die Straße hat einen einzigartigen Sinn.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,46M
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Aschkelon, Israel
von
$454,575
Wohnviertel Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Jerusalem, Israel
von
$3,094
Wohnviertel Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Jerusalem, Israel
von
$940,500
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haifa, Israel
von
$818,795
Sie sehen gerade
Wohnquartier Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Ra’anana, Israel
von
$1,19M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Alle anzeigen Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Wohnviertel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,05M
Neu zum exklusiven Verkauf! 9 Professor Shor Street In einem neuen Immobilienprogramm unterschrieben Adam Shuster Geräumige 4-Zimmer-Wohnung Wohnfläche von 98 m2 + Sonnenterrasse von 12 m2! 4. Stock (Gebäude mit 2 Aufzügen) Die Wohnung ist dank ihrer großen Fenster sehr hell. Renovierte Küc…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Wohnviertel Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Wohnviertel Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Wohnviertel Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Wohnviertel Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Alle anzeigen Wohnviertel Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Wohnviertel Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Jerusalem, Israel
von
$2,35M
SALE JERUSALEM – Bayit Vegan SINGLE! Kleines Gebäude von 8 Wohnungen nur mit Aufzug! ??? Wohnung 6 Zimmer – 185 m2 Ebene - bieten Erfrischung! ??? Offizieller Cadastre Garten 200 m2 ????? Immense Lounge??? Unabhängige Küche ?? Parental Suite 25 m2 mit Ankleide + Bad ?? 2 Badezimmer???? 3 WC …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
von
$1,19M
Modernes Wohngebäude von 7,5 Stockwerken inklusive 26 Apartments mit Privatparkplatz. Jedes Apartment ist mit einer VRF-Klimaanlage ausgestattet individuell mit unabhängiger Ausstrahlung in jedem Zimmer. High-End-Finish mit Fliesen Keramik Steinzeug, Aluminium Schreinerei überlegene Qualität…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen