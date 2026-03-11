  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Bonne occasion

Wohnquartier Bonne occasion

Aschdod, Israel
von
$705,375
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34711
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Kinneret

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ferienwohnung 4 Zimmer 115 m2 1. Stock Kinneret Street 1 Balkon 1 Parkplatz Sofortige Lieferung

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Aschkelon, Israel
von
$799,425
Wohnviertel Belle appartement
Jerusalem, Israel
von
$2,100
Wohnviertel Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$2,038
Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanja, Israel
von
$1,82M
Wohnviertel Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Tel-Aviv, Israel
von
$1,32M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bonne occasion
Aschdod, Israel
von
$705,375
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$1,72M
Der Nugget!!! Neues Vorverkaufsprogramm in Marina a Ashdod, am nächsten zum Strand! Apartments 5 Zimmer, Lofts, Erdgeschoss mit Pool, Penthouse mit Pool. Vorteile: sonnig, am nächsten zu Booten, Promenade und Strand... Hochstehende Dienstleistungen, hochwertige Materialien. einzigartige Lage
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$579,975
Neues Projekt – Rue Daniel - BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen eines grünen und sich entwickelnden Viertels Der Bau ist im Gange, Das Gebäude wird eine Vielzahl von 2 bis 4 Zimmer Wohnungen, mit hochrangigen Oberflächen und raffiniertes Design. Das Projekt konzentriert sich auf d…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Alle anzeigen Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$627,000
Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-stöckige Gebäude und 102 3, 4 und 5-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, Penthäuser und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig gestaltet und ordentlich…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen