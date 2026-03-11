Wohnquartier Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Penthouse 5 Zimmer 167m2 mit 44m2 Terrasse, 17. Bayit Vegan Jerusalem
Exklusiv, herrliche Penthouse befindet sich im 17. Stock eines neuen Gebäudes mit 3 Aufzügen, von denen 2 geräumig und hell sind, bietet es einen herrlichen Blick. Das Hotel liegt am Rande von Bet Veigan/Kyriat Yovel .
Ideale Lage in Bezug auf Annehmlichkeiten und Konnektivität! Mit vielen Restaurants, Geschäften, bietet es ein lebendiges städtisches Leben. Darüber hinaus ist die Nähe der Straßenbahn zum Tel Aviv-Bahnhof und der zentralen Bushaltestelle für alle israelischen Städte ein wesentlicher Vorteil für Ihre Reise. Es ist ein außergewöhnlicher Ort für ein praktisches und dynamisches Leben. Ideal für diejenigen, die ein aktives religiöses Leben in der Nähe von Synagogen und Schulen suchen.
Diese 5-Zimmer-Wohnung mit Wohn- und Esszimmer von 167m2 und 44m2 Terrasse, die von allen Seiten auf herrlichem Blick geöffnet ist, verfügt über 4 Schlafzimmer mit einem Master, mit 2 Parkplätzen und einem Keller. Es ist auch klimatisiert, mit Fußbodenheizung, Video-Intercom, leeren Müll auf der Landung, Schachpuder, elektrische Rollläden, aber auch manuell für den Shabbat, durch eine Panzertür und ein Feuermeldesystem gesichert...
Preis : 6,500,000sh
(Dieser Preis beinhaltet nicht unsere Agenturkommission, die 2% ohne Steuern ist)
Standort auf der Karte
Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen