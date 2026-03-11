  1. Realting.com
Wohnquartier Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$2,04M
;
8
ID: 34145
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Tora VeAvoda, 6 Himmelfarb

Über den Komplex

Français Français
Penthouse 5 Zimmer 167m2 mit 44m2 Terrasse, 17. Bayit Vegan Jerusalem Exklusiv, herrliche Penthouse befindet sich im 17. Stock eines neuen Gebäudes mit 3 Aufzügen, von denen 2 geräumig und hell sind, bietet es einen herrlichen Blick. Das Hotel liegt am Rande von Bet Veigan/Kyriat Yovel . Ideale Lage in Bezug auf Annehmlichkeiten und Konnektivität! Mit vielen Restaurants, Geschäften, bietet es ein lebendiges städtisches Leben. Darüber hinaus ist die Nähe der Straßenbahn zum Tel Aviv-Bahnhof und der zentralen Bushaltestelle für alle israelischen Städte ein wesentlicher Vorteil für Ihre Reise. Es ist ein außergewöhnlicher Ort für ein praktisches und dynamisches Leben. Ideal für diejenigen, die ein aktives religiöses Leben in der Nähe von Synagogen und Schulen suchen. Diese 5-Zimmer-Wohnung mit Wohn- und Esszimmer von 167m2 und 44m2 Terrasse, die von allen Seiten auf herrlichem Blick geöffnet ist, verfügt über 4 Schlafzimmer mit einem Master, mit 2 Parkplätzen und einem Keller. Es ist auch klimatisiert, mit Fußbodenheizung, Video-Intercom, leeren Müll auf der Landung, Schachpuder, elektrische Rollläden, aber auch manuell für den Shabbat, durch eine Panzertür und ein Feuermeldesystem gesichert... Preis : 6,500,000sh (Dieser Preis beinhaltet nicht unsere Agenturkommission, die 2% ohne Steuern ist)

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
