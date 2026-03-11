  1. Realting.com
Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$815,100
6
ID: 34442
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yodfat, 2

Über den Komplex

Ferienwohnung 2 Zimmer von 40 m2 Das Hotel liegt im 1. Stock auf der Dizengoff Street, in der Nähe von Jabotinsky, im Herzen von Tel Aviv. Das Gebiet bietet ein komplettes städtisches Leben, kombiniert Geschäfte, Cafés, Restaurants und Zugänglichkeit. Das Anwesen wurde von einem Architekten entworfen, mit optimiertem Layout und sauberen Oberflächen und profitiert von einem Aufzug im Gebäude. Miklat vom Gebäude Preis beantragt: NIS 2.600.000.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
