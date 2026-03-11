Wohnquartier Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Das Projekt befindet sich in der Bezirksanruf vor Kiriat Hasharon In der Nähe des neuen Zugangs zum Highway 2 (Tel Aviv/Haifa) Das Projekt Nevo Hasharon befindet sich in der Nähe des Landes Elystour, Synagoge, Supermarkt, Gan. Projektmerkmale
Nevo Hasharon Komplex umfasst 2 leistungsstarke Wohntürme Der prestigeträchtige Wohnturm wird von Gärten und privaten Spielpark in der Residenz umgeben Das Projekt Nevo Hasharon erfüllt alle Umwelt- und Wirtschaftsstandards Eine schöne Lobby einer sehr schönen Deckenhöhe Diese wird einen Wachposten und Dekoration von einer ausgewiesenen 4 luxuriösen und schnellen und modernen Aufzüge Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum und einen Spielplatz (jumbori) Begleitet wird das Projekt von einer Bankgarantie Charakteristics of the apartment Wohnung von 5 Zimmern Küste von einer Oberfläche:132m2+232m2 Terrasse Wohnung von 5 Zimmern Gesicht von einer Oberfläche: 117m+21m2 Terrasse Innenausstattung von hochstehende Fliesen Granit Porzellan 80/80 Fliesen Granit Porzellan in den Zimmern oder Parkett der Wahl. Terrasse Wahl Fliesen, Parkett oder Teak Zentrale Klimaanlage. Hochwertige Innentüren Küche Wahl, unter den besten Unternehmen auf dem Markt, Marmor Arbeitsplatte Badfliese hängen Toiletten Elektro-Shops in allen Haus Qualität Mischer Hahn Wohnung verkauft mit Parkplatz
Standort auf der Karte
Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
