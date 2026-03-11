  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Bon emplacement bonne occasion investi

Wohnquartier Bon emplacement bonne occasion investi

Jerusalem, Israel
von
$1,44M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34666
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Weizmannallee

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung 4.5 Zimmer, nach TAMA 38 Renoviert auf eine hohe Ebene, große moderne Küche, geräumiges Wohnzimmer, Balkon aus dem Wohnzimmer, 3 große Schlafzimmer, Master-Suite, 4 Quadratmeter Socca, Größe, 3 Luftrichtungen, Shabbat Aufzug Möglichkeit der Möbel, und mehr

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Jerusalem, Israel
von
$2,19M
Wohnviertel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$909,150
Wohnviertel A vendre appartement a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,19M
Wohnviertel ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
Wohnviertel 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$2,978
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bon emplacement bonne occasion investi
Jerusalem, Israel
von
$1,44M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,42M
Mordecai Khayat präsentiert ein neues außergewöhnliches Projekt in Holyland – Jerusalem Ein atemberaubender Blick auf die Stadt Jerusalem Auf einem erhöhten Hügel mit Blick auf die atemberaubenden Landschaften von Jerusalem, dem Wohnkomplex des Heiligen Landes, unterschrieben von einem der…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Aschdod, Israel
von
$780,615
Wohnung 4 und eine halbe Zimmer in Ashdod in der Stadt zu verkaufen mit 2 Terrassen, Klimaanlage, mamad, Parkplatz. In der Nähe von Parks, Geschäften, Transportmitteln, Schulen, Synagogen... Sehr gepflegte Wohnung; Ein sicherer Wert im Zentrum von Ashdod
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,48M
Für exklusiven Verkauf Im Herzen der Stadt, 57 rue Melchett In der Nähe von Ben Zion Boulevard und ein paar Schritte von Rothschild Boulevard In einem neuen Boutique-Gebäude Wunderschönes Duplex-Penthouse, geschmackvoll eingerichtet 4 Zimmer, 5. Stock, Westansicht 112 m2 + etwa 32 m2 sonnig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen