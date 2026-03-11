  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme

Wohnquartier Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme

Jerusalem, Israel
von
$1,43M
Wohnquartier Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
1
ID: 34665
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Français Français
Superb Wohnung, 4 Schlafzimmer + eine gemietete Einheit neben der Wohnung, Erlaubnis, einen Balkon aus dem Zimmer zu löschen, atemberaubende Aussicht

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Wohnquartier Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
Jerusalem, Israel
von
$1,43M
