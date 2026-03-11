  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Michkenot haouma jerusalem centre

Wohnquartier Michkenot haouma jerusalem centre

Jerusalem, Israel
von
$1,98M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34358
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaAliya

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neu auf dem Markt, in Michkenot Haouma, in der Nähe des Hauptbahnhofs und des Stadtzentrums, in einer Residenz stehend, mit Blick auf die Promenade, appt 5P in ausgezeichnetem Zustand, Balkon mit offenem Blick, 2 private Parkplätze, Keller. Hadassa Exclusive, Takam Agency

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Chadera, Israel
von
$648,945
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Israel
von
$16,46M
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Yam, Israel
von
$705,375
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$2,19M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Michkenot haouma jerusalem centre
Jerusalem, Israel
von
$1,98M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Wohnviertel Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Wohnviertel Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Wohnviertel Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Wohnviertel Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Alle anzeigen Wohnviertel Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Wohnviertel Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Chadera, Israel
von
$1,32M
BZH Sie brauchen keinen einzigen Schekel in dieses Haus zu investieren! Betreten, genießen und verführt durch den Luxus, den es bietet! Die französischsprachige Abteilung RE/MAX Hadera von Ra Ein schönes helles Stadthaus von 160 m2 auf einem Grundstück von 250 m2 in einer der schönsten Str…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Aschdod, Israel
von
$592,515
neue Wohnung 4 Zimmer 100 m2 14m2 Terrasse neue Gebäude Zentral- und Entwicklungsstandort
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
Dieses charmante und helle Apartment im europäischen Stil bietet eine komfortable Wohnumgebung in einer idealen Lage. Mit einer Fläche von 89 m2 befindet es sich im 3. und oberen Stock eines renovierten und gepflegten Gebäudes. Es umfasst drei sorgfältig gestaltete Zimmer: ein geräumiges Woh…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen