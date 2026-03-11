  1. Realting.com
  Wohnquartier Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon

Wohnquartier Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon

Aschkelon, Israel
$909,150
ID: 34705
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-stöckige Gebäude und 102 3, 4 und 5-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, Penthäuser und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig gestaltet und ordentlich in jedem Detail für ein funktionales und komfortables Interieur. Im Erdgeschoss befindet sich eine luxuriöse Eingangshalle mit eleganten Akzenten, die das Projekt charakterisieren, das auch große Parkplätze und Stauräume umfasst. Das Projekt liegt nur einen kurzen Spaziergang von einem lebhaften Einkaufszentrum, einem High-Tech-Park und Bahnhof entfernt und ist von Grünflächen und Bildungseinrichtungen für alle Altersgruppen umgeben. Es ist die perfekte Kombination zwischen ländlicher Ruhe und urbanem Lebensstil.

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Wohnquartier Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$909,150
Realting.com
Gehen