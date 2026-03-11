  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite

Netanja, Israel
von
$1,49M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34255
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Ussishkine Up Town Project ist ein strategisches Boutique-Gebäude, das weniger als 3 Gehminuten vom berühmten Kikar und 4 Minuten vom Strand entfernt liegt. In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Der Bauherr Chuva, dessen Ruf nicht mehr zu tun ist, hat bereits mehrere Projekte wie das Meerprojekt vor dem Strand, das Soho,Titanium Büroprojekt und viele andere Projekte durchgeführt Projektmerkmale Das Projekt Up Town in Chuva umfasst verschiedene Arten von Wohnungen, von 3 Zimmern bis 5 Zimmer sowie ein Penthouse und einen hängenden Garten Erdgeschoss. Naturstein und Aluminium Außenbeschichtung Das Gebäude wird mit einer Doppel-Lobby mit einer schönen Deckenhöhe von 6 Metern ausgestattet und vom Architekten entworfen 3 Lifte inklusive chabbatic Tiefgaragen Lieferung in 3 Jahren Bankgarantie Apartment verfügt über Boden im ganzen Haus 80x80 Zentrale Klimaanlage neueste Generation Qualität Badezimmermöbel Grohe Markenventil Qualität Innentür Anpassbare Küche Elektrische Geschäfte in allen Haus Ferienwohnung 3 Zimmer von 83 m2 +12 m2 von Terrasse Ferienwohnung 4 Zimmer 97 m2 + 12m2 Terrasse Ferienwohnung 5 Zimmer 128,5m2+12 m2 von Terrasse

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Netanja, Israel
von
$1,49M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
