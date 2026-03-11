  1. Realting.com
Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2

Jerusalem, Israel
von
$1,00M
;
6
ID: 34115
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

Neues Projekt Kiryat Hayovel Jerusalem 4 Zimmer 94m2 und 104m2 Neues Projekt in Kiryat Hayovel, besteht aus 2 Gebäuden von 20 Etagen und 2 von 9 Etagen 2026 Die bestehenden öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu Grünflächen entwickelt und umgebaut, ein neues Kulturzentrum einschließlich einer Kinothek wird die Lebensqualität der Projektbewohner und Kiryat Hayovel Bewohner bereichern. Wohnung von 4 Zimmern 94m2 und 12m2 Terrasse im 14. Stock Preis: 3.200.000 sh inklusive 1 Keller und 1 Parkplatz 4 Zimmer Ferienwohnung 104m2 und 12m2 Terrasse im 4. Stock Preis : 3,400.000 sh inklusive 1 Keller und Parkplatz Diese Preise beinhalten nicht unsere Agentur Gebühren Bitte beachten Sie: Bei einem Projekt im Bau werden Fotos und Pläne nur zu Informationszwecken veröffentlicht und sind nicht vertraglich, so dass die Wohnungen nicht eingerichtet sind.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$2,85M
Wohnviertel Toit prive
Jerusalem, Israel
von
$2,90M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Israel
von
$805,695
Wohnviertel Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Aschkelon, Israel
von
$617,595
Wohnviertel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Chadera, Israel
von
$1,34M
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$2,01M
Wohnung mit hohen Decken und ursprünglichen Etagen in einem echten arabischen Haus. Auf der 1. und letzten Etage, 20 Schritte, impresioning. Balkon succah, view degagee
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Ra’anana, Israel
von
$1,18M
RAANANA - Bezirk Neve Zemer, Ein neues High-End-Projekt in einem der gefragtesten Viertel von Raanana! Im High-End-Projekt von 2 Gebäuden von 5 und 7 Etagen Wohnung 4 Zimmer Stock 1, 92m2 + 12m2 Terrasse mit 2 Parkplätzen und 1 Keller : Validiertes Genehmigungsprojekt Bankgarantie Gepla…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
Ideal gelegen im Herzen von Tel Aviv, auf der renommierten Dizengoff Straße, an der Kreuzung von Jabotinsky und Bazel Straßen, einer der beliebtesten Gegenden der Stadt, bekannt für ihre Cafés, Geschäfte und einzigartige Atmosphäre. Wohnung in einem kürzlich renovierten Gebäude im Rahmen de…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Realting.com
Gehen