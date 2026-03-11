  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli

$1,53M
ID: 34210
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Verkauf im Stadtteil Bavli 20 Herzog Street Im 10. Stock eines gepflegten Gebäudes. Unbeobachtete Ansicht und außergewöhnliche Helligkeit. 4 Stücke von 117 m2, die in 5 umgewandelt werden können. Eine Elternsuite und viele Lagereinrichtungen. Sehr geräumiger Aufenthalt, ideal für eine Familie. Dreifache Belüftung. Heißes Wasser 24/7. Stück sichert sich oben und eine weitere Miklat im Keller. Parkplatz auf dem gemeinsamen Parkplatz.

Standort auf der Karte

