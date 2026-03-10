  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Proche de la mer

Wohnquartier Proche de la mer

Aschkelon, Israel
von
$1,98M
;
Wohnquartier Proche de la mer
1
ID: 34808
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

eine schöne Villa in der Nähe des quartier afridr mit Keller und Schwimmbad

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Sie sehen gerade
Wohnquartier Proche de la mer
Aschkelon, Israel
von
$1,98M
