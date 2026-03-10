  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Tel aviv au pied de la mer

Wohnquartier Tel aviv au pied de la mer

Tel-Aviv, Israel
von
$3,79M
;
6
ID: 34788
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, 120 Embassy of Russia

Über den Komplex

Français
Lage Privilegiert, in der Nähe des königlichen Strandes Hotelt nur wenige Schritte vom Meer entfernt. 6 Floor Shop Projekt mit High-End und luxuriösen Dienstleistungen. Eine ökologische Konstruktion. Meerblick sogar aus der ersten Etage. 1 Parkplatz für jede Wohnung. die Oberflächen der Wohnungen sind geräumig und gut Agentur.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Wohnviertel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Aschkelon, Israel
von
$799,425
Wohnviertel Jerusalem arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,71M
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel Coup de fusil une affaire exceptionnelle une nouvelle exclusivite remax hadera en avant premiere en prime location au centre ville de hadera
Chadera, Israel
von
$405,983
Wohnviertel Toit prive
Jerusalem, Israel
von
$2,90M
Wohnquartier Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,79M
