  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Luxueux proche de la mer vue sur la mer

Wohnquartier Luxueux proche de la mer vue sur la mer

Aschkelon, Israel
von
$2,51M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34747
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    HaNamal, 7

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Penthouse offenes Meer, 5 Zimmer Wohnfläche 175sq m Balkon von ca. 70 m2 auf der Eingangsebene Wohnzimmer und Küchenbereich ca. 75 m2 Oberbalkon ca. 230 m2 Parental-Suite mit Balkon und eingebauten Rüstungen Deckenhöhe 3.20 Meter 16. Stock von 16 Boi Schränke in die Räume integriert Tiefgarage Weitere Details und Termine zur Immobilie per Telefon 0546233343 Dan Real Estate Consultant

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,94M
Wohnviertel Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Tel-Aviv, Israel
von
$1,19M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Quartier calme
Aschdod, Israel
von
$674,025
Sie sehen gerade
Wohnquartier Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Aschkelon, Israel
von
$2,51M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Alle anzeigen Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Wohnviertel Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Chadera, Israel
von
$2,41M
BZH Neu exklusiv! RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert ein luxuriöses 6-Zimmer-Haus in der neuen Wohngegend von Givat Olga, etwa 200 Meter vom Meer entfernt! Ein neues Haus, eine einzigartige Wohnumgebung: - Neues Designhaus, - 6 Zimmer mit 270 m2 Wohnfläche auf einem Grundstück…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$1,72M
Das Hotel liegt an der 9 Barry Street, in einem neuen Gebäude des Stehens. Schöne 3-Zimmer-Wohnung von 85 m2 mit Balkon von 12 m2. Zweiter Stock, zurück. 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Zwei Aufzüge. Cadastral Parkplatz und Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tres bonne affaire
Wohnviertel Tres bonne affaire
Wohnviertel Tres bonne affaire
Wohnviertel Tres bonne affaire
Wohnviertel Tres bonne affaire
Alle anzeigen Wohnviertel Tres bonne affaire
Wohnviertel Tres bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$511,005
schöne 4 Zimmer im kleinen Gebäude im Zentrum im neve adarim Bezirk, 3. Stock auf 5, Terrasse soucca, nicht zu verpassen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen