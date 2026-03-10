Wohnquartier Place de parking a louer en centre ville agrippas

  1. Realting.com
Place de parking a louer en centre ville agrippas

Jerusalem, Israel
$172
Place de parking a louer en centre ville agrippas
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Parkplatz zur Miete in idealer Lage Im Zentrum der Stadt - Rue Agripas .

Jerusalem, Israel
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
Das Hotel liegt auf der sehr beliebten Bograshov Straße, nur 2 Gehminuten vom Meer entfernt, dies Das Apartment stellt eine außergewöhnliche Gelegenheit im Herzen von Tel Aviv dar. Details der Immobilie Fläche: 68 m2 gut angeordnet Etage: 1. von 4 (kein Aufzug) Ausrichtung: Ost – helle Wohn…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$893,475
In der gesuchten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe der Promenade von HaMesila Park, die direkt nach Moshava Germanit führt, ein paar Minuten vom Hadar Einkaufszentrum und Talpiot Supermarkets entfernt – alles ist leicht zu erreichen! In einem neuen Shop-Gebäude gebaut von einem Qualitätsen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Jerusalem, Israel
von
$899,745
superbe appart ein savione view africa Prestige Gebäude 4 Aufzüge atemberaubende Aussicht erneuert vom Architekten und voll möbliert mit Balkon
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
