  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod

Wohnquartier Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod

Aschdod, Israel
von
$752,400
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34586
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rambam

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Das Hotel liegt an "Moshe Dayan" gegenüber dem Park "Ashdod Yam" und dem Meer, Wohnung besonders geräumig und klar. Sehr gesuchte Lage, seltenes Produkt, hat 2 Schritte von allen: Stadt, Marina, Meer, Geschäfte, Transportmittel....

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc
Tel-Aviv, Israel
von
$1,82M
Wohnviertel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Aschkelon, Israel
von
$695,970
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$689,700
Wohnviertel Duplex a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$6,897
Wohnviertel Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Chadera, Israel
von
$1,10M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$752,400
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$830,775
Im Stadtzentrum, auf der Seite der großen Synagogen, , in der Nähe der Mamilla und der David Zitadelle HOTEL 7 Gehminuten , in einem schönen Luxus-Gebäude mit Wache 24/24, Schwimmbad, Fitnessraum und Jacuzzi. Sehr schöne 2 Zimmer zum Verkauf von 45 m2 Netz ( israelische Oberfläche 52 m2) seh…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Wohnviertel Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Wohnviertel Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Tel-Aviv, Israel
von
$1,32M
Schön 2. Zimmer + Balkon; Hergestellt von einem renommierten Designer-Architekten im renommierten Projekt von Yossi Avrahami in NOGA, gegenüber dem Strand, umgeben von trendigen Café, Restaurants, Weinbars, Künstler-Workshops und Theater. Zugang zum Arbeitsraum, Fitnessraum und Pilates Zimme…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a vendre haneviim jerusalem
Wohnviertel Appartement a vendre haneviim jerusalem
Wohnviertel Appartement a vendre haneviim jerusalem
Wohnviertel Appartement a vendre haneviim jerusalem
Wohnviertel Appartement a vendre haneviim jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a vendre haneviim jerusalem
Wohnviertel Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,66M
In einem neuen Gebäude mit Aufzug und Aufzug von Shabbat, 5 Zimmer Wohnung sehr hell im 3. Stock. Die Wohnung verfügt über 4 Schlafzimmer, ein großes geräumiges Wohnzimmer, das sich auf einen angenehmen Balkon mit offenem Blick öffnet, sowie zwei Soccah Balkone von jeweils ca. 10 m2. Die W…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen