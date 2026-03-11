  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff

Tel-Aviv, Israel
$1,94M
10
ID: 34472
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yodfat, 2

Über den Komplex

Verkauf – Exklusive Dachterrasse Duplex, Rue Dizengoff, Tel Aviv Außergewöhnliche Adresse auf einer der beliebtesten Straßen von Tel Aviv, im Herzen von Kultur, Einkaufen und ein paar Minuten von den Stränden. Hauptmerkmale: Neue Maisonette – 6. und 7. Stock 4 Stück – Dreifachausrichtung Ebene 6: 62 m2 + Terrasse 7 m2 Ebene 7: 23 m2 + private Dachfläche 28 m2 Mamad, direkter Aufzug, Parkplatz in der Nähe Helle Räume, offene Aussicht, Sonnenuntergänge und erstklassige Lebensqualität auf Dizengoff. Preis: 6,190.000

Standort auf der Karte

