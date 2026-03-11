  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Wohnquartier Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$5,36M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34412
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 45

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Nur 200 Meter vom Meer Ein einzigartiges Wohnprojekt mit modernem Design. Nur wenige Gehminuten vom Strand, dem Souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, dem Rothschild Boulevard und dem ikonischen Viertel Neve Tzedek entfernt, Projektstärken Nur 58 Einheiten – Privatsphäre und Exklusivität Baugenehmigungen erhalten Voraussichtliche Lieferung in 60 Monaten Bankgarantie – Banküberweisung Bau unter der Leitung von Yaron Tivat, anerkannter Branchenexperte Innenlandschaft Grundstück von 200 m2 entworfen von einem renommierten Landschaftsarchitekten Rohe Betonfassade und High-End-Oberflächen Design Eingangshalle mit 4 Panoramaaufzügen mit Blick auf die Terrasse Beispiele für Wohnungen verfügbar 75 m2 + 15 m2 Terrasse, Meerblick 7 500 000 69,5 m2 + 12,5 m2 Terrasse von 6 900 000 - 54 m2 + 7 m2 Terrasse, Meerblick von 5 300 000 99 m2 + 14 m2 Terrasse, Meerblick von 10 600 000 96 m2 + 44 m2 Terrasse ab 13 000 000 Viele andere Wohnungen bis 123m2 + 40m2 Terrasse

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Wohnviertel Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Aschdod, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$846,450
Wohnviertel Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement
Netanja, Israel
von
$1,11M
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,55M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$5,36M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Toit prive
Wohnviertel Toit prive
Wohnviertel Toit prive
Wohnviertel Toit prive
Wohnviertel Toit prive
Alle anzeigen Wohnviertel Toit prive
Wohnviertel Toit prive
Jerusalem, Israel
von
$2,90M
Auf der schönen und pastoralen Straße Caspi mit Panoramablick auf die Altstadt. Privater Eingang, 2 succah Terrassen + privates Dach und ein privater Aufzug auf jeder Etage, renoviert mit großem Potenzial
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Alle anzeigen Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Aschkelon, Israel
von
$329,175
am ashkelon marina, sehr viel zu ergreifen 2 p von 40m2 voller Meerblick mit Balkon, mamad, Aufzug und Tiefgarage
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Wohnviertel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Wohnviertel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Wohnviertel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Wohnviertel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Wohnviertel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$4,67M
Außergewöhnlicher Verkauf - Independent First Line Villa Blick auf das Meer in Ashdod Anschrift: Ashdod, Israel Entdecken Sie diese außergewöhnliche Villa vor dem Mittelmeer, bietet eine einzigartige Wohnumgebung, die Luxus, Komfort und Moderne kombiniert. Ideal gelegen in Ashdod, bietet d…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen