  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Wohnquartier Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34156
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Beeri, 27

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Zu verkaufen bei 29 rue Bari, eine angesehene und gesuchte Adresse. In der Nähe der Straßenbahn. Im renommierten Immobilienprogramm TAMA des Entwickler Boulevard, derzeit in der Bauphase (Zahlung der Kosten und Erhalt der bevorstehenden Baugenehmigung) ! 4-Zimmer-Wohnung (119 m2 Wohnfläche + 11 m2 Sonnenterrasse) im 2. Stock. Fassade mit breiten Öffnungen. Orientierung: Süd und Osten. Optimale Anordnung. (Architekt: Gidi Bar Orian). Tiefgarage. Miete während des Baus (wie von einem Experten geschätzt). Geplante Lieferung: Sommer 2028.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Jerusalem, Israel
von
$971,850
Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanja, Israel
von
$1,82M
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,16M
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Israel
von
$830,775
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,79M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Wohnviertel Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Wohnviertel Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Wohnviertel Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Wohnviertel Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Alle anzeigen Wohnviertel Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Wohnviertel Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Chadera, Israel
von
$686,565
BZH RE/MAX Hadera präsentiert ein 5-Zimmer-Duplex-Penthouse im Küstengebiet Olga de Hadera. Eigenschaften: ✅ Duplex-Penthouse von 5 Zimmern von 150 m2, ✅ Sonnenterrasse von 50 m2, ✅ Auf der 8. und 9. Etage, ✅ 2 Elternsuiten und ein sicheres Zimmer, ✅ Geräumiges Wohnzimmer, ✅ 3 Badezimmer un…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Baka ramat baka
Wohnviertel Baka ramat baka
Wohnviertel Baka ramat baka
Wohnviertel Baka ramat baka
Wohnviertel Baka ramat baka
Alle anzeigen Wohnviertel Baka ramat baka
Wohnviertel Baka ramat baka
Jerusalem, Israel
von
$1,850
Im Stadtteil Ramat Baka 1 Gehminuten von der Straße Rivka in einem stehenden Gebäude mit einer geräumigen Lobby, sehr schöne 2 Zimmer von 55 m2 im 2. Stock mit 10 m2 Terrasse, ruhige Wohnung. , Sehr gut arrangiert. .1 Parkplatz und 1 Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Michkenot haouma jerusalem centre
Wohnviertel Michkenot haouma jerusalem centre
Wohnviertel Michkenot haouma jerusalem centre
Wohnviertel Michkenot haouma jerusalem centre
Wohnviertel Michkenot haouma jerusalem centre
Jerusalem, Israel
von
$1,98M
Neu auf dem Markt, in Michkenot Haouma, in der Nähe des Hauptbahnhofs und des Stadtzentrums, in einer Residenz stehend, mit Blick auf die Promenade, appt 5P in ausgezeichnetem Zustand, Balkon mit offenem Blick, 2 private Parkplätze, Keller. Hadassa Exclusive, Takam Agency
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen