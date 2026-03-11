  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch

Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
;
4
ID: 34437
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    David Bloch, 15

Über den Komplex

Verkaufen – Old North Tel-Aviv Ultra-recherched Adresse im Herzen des alten Nordens, in der Nähe von Dizengoff, Geschäfte, renommierte Schulen und Annehmlichkeiten. Elegante und grüne Wohnanlage, ideal für anspruchsvolle Familien und Investoren. Neubau mit erworbener Lizenz, Arbeit im Fortschritt, Lieferung in ca. 2 Jahren geplant. Moderne Architektur, High-End-Services, geräumige Terrassen, MAMAD und private Parkplätze. Außergewöhnliche 4 Zimmer Apartments und Penthäuser zur Verfügung. Großzügige Flächen mit großen Terrassen öffnen sich zum Wohnzimmer. Direkter Zugang zur zentralen Straßenbahn, die die ganze Stadt und das Meer verbindet. Lage mit hohem Erbe-Wert und hervorragendem Potenzial für Mehrwert.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,65M
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$2,85M
Wohnviertel Vue sur la mer
Aschkelon, Israel
von
$721,050
Wohnviertel Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$937,365
Andere Komplexe
Tel-Aviv, Israel
von
$1,19M
Modernes Wohngebäude von 7,5 Stockwerken inklusive 26 Apartments mit Privatparkplatz. Jedes Apartment ist mit einer VRF-Klimaanlage ausgestattet individuell mit unabhängiger Ausstrahlung in jedem Zimmer. High-End-Finish mit Fliesen Keramik Steinzeug, Aluminium Schreinerei überlegene Qualität…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Aschkelon, Israel
von
$526,680
4 Zimmer Terrasse soccah kleine Gebäude Vierter Stock benachbarter Keller Agamim Blick auf den Park Gebäude fühlt sich guter Promotor
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Jerusalem, Israel
von
$1,03M
Neues Projekt in 2 9-stöckigen Gebäuden und 1 19-stöckiges Gebäude, Kiriat Hayovel Jerusalem Handelszentrum in der Nähe des Projekts, 300m von der Straßenbahn. 2 Lifte, 3 Kindergärten, ein Club für Einwohner, 1 Parkplatz pro Wohnung Lieferbar im März 2028 2 Zimmer 54m2 mit Terrasse von 18m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
