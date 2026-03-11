  1. Realting.com
Wohnquartier Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre

Aschdod, Israel
von
$548,625

5
ID: 34079
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rambam

Über den Komplex

Français Français
Wohnung 3,5 Zimmer zum Verkauf – 122 m2 + Balkon Seltene Gelegenheit in der gesuchten Wohngegend von Dalet in Ashdod. Ein geräumiges, helles und perfekt gelegenes Apartment mit hervorragendem Wertpotenzial. Beschreibung: Großzügige Fläche von 122 m2 Eingang zu einem großen Wohnzimmer mit Balkon mit Blick auf einen ruhigen Park Funktionsküche mit Wäsche Zwei große Schlafzimmer mit je zwei Fenstern Mamad (safe room) Zwei Aufzüge Parkplatz Refreshment, ideal für Anpassung oder Investition Standort: Unmittelbare Nähe zu Geschäften, Schulen, Synagogen und Transport Nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Ruhige und gesuchte Wohnumgebung Hauptbestandteil: Ähnliche Wohnungen in der Residenz, nach Renovierung, werden bei 2.300.000 angeboten. Außergewöhnlicher Verkaufspreis: 1 690 000 Schlussfolgerung: Außergewöhnlicher Wert für Geld, hohes Potenzial und ideale Lage. Das beste Immobiliengeschäft des Moments in Ashdod.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Sie sehen gerade
Wohnquartier Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Aschdod, Israel
von
$548,625
