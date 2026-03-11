Wohnquartier Charmant appartement au centre de tel aviv

  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Charmant appartement au centre de tel aviv

Charmant appartement au centre de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$2,66M
;
9
ID: 34199
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 89

Über den Komplex

Français Français
Diese Unterkunft befindet sich in der charmanten Rue Ruppin und bietet eine ruhige und grüne Umgebung im Herzen von Tel Aviv. Es ist nur einen kurzen Spaziergang vom Gordon Beach und den wichtigsten Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen der Stadt entfernt. Diese geräumige Wohnung befindet sich im 3. Stock eines 4-stöckigen intimen Gebäudes, erstreckt sich über etwa 110 Quadratmeter. Es hat drei komplette Belichtungen mit natürlichem Licht, ein sauberes und modernes Design und viel Tageslicht. Das Apartment verfügt über einen großen Wohnbereich, eine offene Küche mit modernen Geräten und drei Schlafzimmern, darunter eine Elternsuite.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

