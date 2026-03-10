Wohnquartier Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement

  1. Realting.com
Netanja, Israel
$1,11M
ID: 34908
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut, 11

Über den Komplex

Apartment 4 helle Zimmer mit Balkon und Blick Superb 4-Zimmer-Wohnung im 6. Stock, bietet ein geräumiges Interieur von 101,5 m2 und einen Balkon von 12 m2, ideal zum Genießen der Außen- und Naturlicht. Eigenschaften: Innenfläche: 101,5 m2 Balkon: 12 m2 Drei komfortable Zimmer Zwei moderne Badezimmer Zwei WCs Parkplatz inklusive Neubau mit Werken bereits begonnen Umgebung und Nähe: Ein paar Minuten vom Meer In der Nähe aller Geschäfte, Supermärkte und wesentliche Dienstleistungen Einfacher Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln Schulen und Einrichtungen für Kinder in der Nähe Wohngebiet, ideal für Spaziergänge und Entspannung

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
