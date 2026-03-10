Wohnquartier Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Apartment 4 helle Zimmer mit Balkon und Blick
Superb 4-Zimmer-Wohnung im 6. Stock, bietet ein geräumiges Interieur von 101,5 m2 und einen Balkon von 12 m2, ideal zum Genießen der Außen- und Naturlicht.
Eigenschaften:
Innenfläche: 101,5 m2
Balkon: 12 m2
Drei komfortable Zimmer
Zwei moderne Badezimmer
Zwei WCs
Parkplatz inklusive
Neubau mit Werken bereits begonnen
Umgebung und Nähe:
Ein paar Minuten vom Meer
In der Nähe aller Geschäfte, Supermärkte und wesentliche Dienstleistungen
Einfacher Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln
Schulen und Einrichtungen für Kinder in der Nähe
Wohngebiet, ideal für Spaziergänge und Entspannung
Standort auf der Karte
Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen