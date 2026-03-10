  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Tel aviv au pied de la mer

Wohnquartier Tel aviv au pied de la mer

Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34785
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, 120 Embassy of Russia

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Lage Privilegiert, in der Nähe des königlichen Strandes Hotelt nur wenige Schritte vom Meer entfernt. 6 Floor Shop Projekt mit High-End und luxuriösen Dienstleistungen. Eine ökologische Konstruktion. Meerblick sogar aus der ersten Etage. 1 Parkplatz für jede Wohnung. die Oberflächen der Wohnungen sind geräumig und gut Agentur.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Herzliya, Israel
von
$7,52M
Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$1,53M
Wohnviertel Charmant appartement au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalem, Israel
von
$1,28M
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$768,075
Sie sehen gerade
Wohnquartier Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Jerusalem, Israel
von
$1,31M
Im Herzen des Stadtteils Baka, Mekor Chaim Street. Wohnung 4 Stck 100 m2 in einem hochstehenden Gebäude, 1. Stock mit Balkon und Aufzug, einschließlich Parkplatz und einem Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Baka ramat baka
Wohnviertel Baka ramat baka
Wohnviertel Baka ramat baka
Wohnviertel Baka ramat baka
Wohnviertel Baka ramat baka
Alle anzeigen Wohnviertel Baka ramat baka
Wohnviertel Baka ramat baka
Jerusalem, Israel
von
$1,850
Im Stadtteil Ramat Baka 1 Gehminuten von der Straße Rivka in einem stehenden Gebäude mit einer geräumigen Lobby, sehr schöne 2 Zimmer von 55 m2 im 2. Stock mit 10 m2 Terrasse, ruhige Wohnung. , Sehr gut arrangiert. .1 Parkplatz und 1 Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 5 pcs exceptionnel
Wohnviertel 5 pcs exceptionnel
Wohnviertel 5 pcs exceptionnel
Wohnviertel 5 pcs exceptionnel
Wohnviertel 5 pcs exceptionnel
Alle anzeigen Wohnviertel 5 pcs exceptionnel
Wohnviertel 5 pcs exceptionnel
Aschkelon, Israel
von
$642,675
Ferienwohnung 5 Zimmer im Innenhof von Barnea Unverwechselbar Hauptschlafzimmer mit Bad und Ankleideraum, Teenager Zimmer mit Badezimmer sehr geräumig, hell
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen