Wohnquartier Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv

Ein seltenes Anwesen auf dem Markt: ein prestigeträchtiges Duplex-Penthouse im Herzen von Tel Aviv, das eine exklusive Wohnumgebung zwischen Meer, Kultur und urbaner Efferveszenz bietet.
Hauptmerkmale
• Innenbereich: 140 m2
• Spektakuläre Terrasse: 140 m2 mit Panoramablick auf die Stadt und das Meer
• Duplex-Konfiguration: zwei elegante Ebenen mit hochwertigen Materialien
• Privater Aufzug: direkter Zugang zum Penthouse, doppelter Eingang möglich
• Premium-Finishs: importierter Marmor, Fußbodenheizung, benutzerdefinierte Zimmerei
• Parkplatz: zwei Tiefgaragen inklusive
• Exposition: N/A/E/O
Außergewöhnliche Lage – Mendeli Moher Sefarim Street
Eingebettet zwischen dem Mittelmeer und den begehrtesten kulturellen Gebieten von Tel Aviv, ist diese emblematische Straße bekannt für ihre Wohn-Beruhigung und ihre unmittelbare Nähe zu den emblematischen Orten der Stadt:
• 5 Minuten von Dizengoff Center, Bograshov und Rothschild Boulevard
• 10 Gehminuten von Stränden, Strandpromenade und ikonischen Cafés
• Lebende und raffinierte Umgebung, mit Kunstgalerien, Gourmet-Restaurants und Theater
• Schneller Zugang zum Geschäftsviertel von Ramat Gan und zu wichtigen Verkehrswegen
Eine Kunst des Lebens an der Spitze
Dieses Penthouse kombiniert Prestige, Eleganz und absoluten Komfort, in einem der gefragtesten Orte von Tel Aviv.
Ideal für eine luxuriöse Hauptresidenz oder High-End-Investition, bietet es ein einzigartiges Wohnerlebnis über der Stadt.
Preis: 14 900.000
