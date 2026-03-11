Wohnquartier Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israel
$4,67M
6
ID: 34476
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Mendele Moher Sefarim, 26

Über den Komplex

Ein seltenes Anwesen auf dem Markt: ein prestigeträchtiges Duplex-Penthouse im Herzen von Tel Aviv, das eine exklusive Wohnumgebung zwischen Meer, Kultur und urbaner Efferveszenz bietet. Hauptmerkmale • Innenbereich: 140 m2 • Spektakuläre Terrasse: 140 m2 mit Panoramablick auf die Stadt und das Meer • Duplex-Konfiguration: zwei elegante Ebenen mit hochwertigen Materialien • Privater Aufzug: direkter Zugang zum Penthouse, doppelter Eingang möglich • Premium-Finishs: importierter Marmor, Fußbodenheizung, benutzerdefinierte Zimmerei • Parkplatz: zwei Tiefgaragen inklusive • Exposition: N/A/E/O Außergewöhnliche Lage – Mendeli Moher Sefarim Street Eingebettet zwischen dem Mittelmeer und den begehrtesten kulturellen Gebieten von Tel Aviv, ist diese emblematische Straße bekannt für ihre Wohn-Beruhigung und ihre unmittelbare Nähe zu den emblematischen Orten der Stadt: • 5 Minuten von Dizengoff Center, Bograshov und Rothschild Boulevard • 10 Gehminuten von Stränden, Strandpromenade und ikonischen Cafés • Lebende und raffinierte Umgebung, mit Kunstgalerien, Gourmet-Restaurants und Theater • Schneller Zugang zum Geschäftsviertel von Ramat Gan und zu wichtigen Verkehrswegen Eine Kunst des Lebens an der Spitze Dieses Penthouse kombiniert Prestige, Eleganz und absoluten Komfort, in einem der gefragtesten Orte von Tel Aviv. Ideal für eine luxuriöse Hauptresidenz oder High-End-Investition, bietet es ein einzigartiges Wohnerlebnis über der Stadt. Preis: 14 900.000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
