  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026

Wohnquartier Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026

Ra’anana, Israel
von
$4,734
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34162
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Ahad HaAm

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ein Duplex-Gartengrund dachte wie ein Haus in der Stadt. 150 m2 Wohnfläche verteilt auf zwei Ebenen, mit einer echten Trennung zwischen Wohn- und Nachträumen. Das Wohnzimmer öffnet direkt auf einen privaten Garten von 100 m2, so dass Sie den Außenbereich täglich voll genießen können. Das Anwesen verfügt über 2 Badezimmer und 3 Toiletten, für eine flüssige und funktionale Organisation. Eine Wohnung, die Platz und Garten bietet, mit dem Geist eines Hauses.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$940,500
Wohnviertel Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Aschkelon, Israel
von
$617,595
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,38M
Wohnviertel Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Jerusalem, Israel
von
$1,49M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Ra’anana, Israel
von
$4,734
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Wohnviertel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Wohnviertel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Wohnviertel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Wohnviertel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Wohnviertel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israel
von
$1,47M
Zum Verkauf ausschließlich! 15, rue Soutine (Unter fortgeschrittenem Bau) Ruhige und prestigeträchtige Straße nahe Rabin Square Während des Abbruchs und Baus von TAMA 1. Stock 3 Stück 68,2 m2 plus 14 Balkone Angesicht an Soutine! ( Südostorientierung) Regelmäßige Tiefgarage Geräumige Parkplä…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Charmantes Apartment mit Terrasse im Stadtteil Shenkin, Tel-Aviv Eine außergewöhnliche Lage im Herzen von Tel Aviv, direkt gegenüber dem Shenkin Park, in einer der lebendigsten, gesuchten und angenehmen Gegenden der Stadt. Merkmale der Wohnung : • Komfortables und helles Erdgeschoss • 57 m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Alle anzeigen Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Tel-Aviv, Israel
von
$2,35M
Ideale Lage neben Shenkin Street in der Nähe des Shouk Hacarmel Apartment3 Zimmer 93 m2 + 8,5 m2 Balkon 4. Stock hinter (sehr ruhig) Stellplatz in einem Robotersystem Sei vorsichtig! Im Vergleich zum Wohnungsplan wurde das kleine Zimmer an die Küche entfernt C IS A 3 PIECES
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen