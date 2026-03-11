  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple

Jerusalem, Israel
von
;
5
ID: 34041
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Avraham Stern, 11

Über den Komplex

Sehr schöne zwei Stück gut arrangiert Separate Toiletten und Badezimmer Terrasse im Freien komplett renovierte Wohnung moderne und neue Einrichtungen.

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Freizeit

