  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Appartement nahalat benyamin

Wohnquartier Appartement nahalat benyamin

Tel-Aviv, Israel
von
$1,05M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34633
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin, 30

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Tel Aviv-Yafo Details: Teile: 2 Boden: 3/4 Fläche: 50 m2 Beschreibung: Das Hotel liegt in der besten Lage von Tel Aviv, an der berühmten Fußgängerzone und friedlichen Nachalat Binyamin. In einem klassifizierten Gebäude, nur für 3 Jahre besetzt. Renoviert von einem Architekten. Ausstattung und Ausstattung: Avivi Küche Zentrale Klimaanlage mini Elektrische Rollen Intercom Gasherd und Kühlschrank Große gemeinsame Speicherplatz für alle Etage

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$846,450
Wohnviertel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Wohnviertel Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Chadera, Israel
von
$1,44M
Wohnviertel Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Jerusalem, Israel
von
$3,094
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement nahalat benyamin
Tel-Aviv, Israel
von
$1,05M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Alle anzeigen Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
von
$1,63M
Dieses charmante Stadthaus in der Altstadt von Jaffa ist ein echtes Juwel, bietet eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Design und atemberaubenden Ausblicken. Ein paar Schritte entfernt finden Sie die Küste, den lebhaften Flohmarkt, Kunstgalerien, trendige Geschäfte und eine kulinarisch…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 2 pieces haneviim centre ville
Wohnviertel 2 pieces haneviim centre ville
Wohnviertel 2 pieces haneviim centre ville
Wohnviertel 2 pieces haneviim centre ville
Wohnviertel 2 pieces haneviim centre ville
Wohnviertel 2 pieces haneviim centre ville
Jerusalem, Israel
von
$899,745
Haneviim 44 2 Zimmer 50m2 Soccah Terrasse 2. Stock mit Aufzug Parkplatz
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$1,21M
Moshe Sharet Straße, in der beliebtesten und ruhigen Gegend, zum exklusiven Verkauf Eine geräumige und schöne Wohnung von 66 m2! Renoviert und hell Frieden und Privatsphäre garantiert Lift Servieren halb Stockwerke 3. und 5. Stock - Wohnung im 3. Stock! Potenzial für ein Kondominiumprojekt
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen