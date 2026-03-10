Wohnquartier Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark

  1. Realting.com
von
$924,825
;
2
ID: 34877
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Mishol Ajel

Über den Komplex

Superb 5 Zimmer (16 Wohnungen zum Verkauf!!) von 110 m2 bis 130 m2 optimiert (von 2.550.000 bis 3.000.000 NIS) im Projekt Nof Hapark, Projekt TAMA 38-1, 7 Minuten zu Fuß vom Meer und 4 Minuten von der Straßenbahn. 4 Schlafzimmer mit Mamad, mit 2 Bädern, ein großes Wohnzimmer, Blick auf den Park und das Meer, + Parkplatz weniger als 22.000 Schekel pro m2!!! Ausgezeichnete Investition nicht verpassen

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
