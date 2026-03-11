  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux

Wohnquartier Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux

Ra’anana, Israel
von
$3,42M
;
5
ID: 34172
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Herzl

Über den Komplex

Sehr schöne Wohnung von 200 m2. 5 Zimmer. Ein Schlafzimmer Duplex Penthouse mit Bad. Sehr großes Wohnzimmer 5 m hohe Decke. große Terrasse aus dem Wohnzimmer und Essbereich. Moderne Küche mit Ilot. Parkett in den Zimmern. Am Poolboden und großer Terrasse. mamad /2 Parkplätze.

Ra’anana, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
