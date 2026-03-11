  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb

Wohnquartier A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb

Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34483
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Frishman, 90 Gusto

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Tel Aviv – Frishman In der Nähe der Strände, Dizengoff und alle Annehmlichkeiten des Stadtzentrums. Ferienwohnung 2 Zimmer mit außergewöhnlichen Volumina : • insgesamt 81 m2 • Wohnzimmer von 50 m2 ermöglicht eine Konfiguration in 3 Stück • 2 Badezimmer • Südostexposition, sehr hell • Sauberes und gepflegtes Gebäude, sicherer Zugang • Arbeiten, die mit einer großen Möglichkeit der Valorisierung geplant werden Ein seltenes Angebot, um im Herzen von Tel Aviv zu leben oder zu investieren.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$877,800
Wohnviertel Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$689,387
Wohnviertel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$877,800
Wohnviertel Coup de fusil
Aschkelon, Israel
von
$595,650
Wohnviertel Au centre
Jerusalem, Israel
von
$899,745
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet tour prenium
Wohnviertel Projet tour prenium
Wohnviertel Projet tour prenium
Wohnviertel Projet tour prenium
Wohnviertel Projet tour prenium
Alle anzeigen Wohnviertel Projet tour prenium
Wohnviertel Projet tour prenium
Naharija, Israel
von
$589,380
TOWER PREMIUM PROJEKT Apartments 4 und 5 Zimmer Lieferung geplant für Juni 2027 Von 1.880.000 nis Sofortiges monatliches Einkommen aus Unterschrift Direktverkaufshersteller ohne Agenturgebühren
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Alle anzeigen Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,86M
VERKAUF – RIVIERA PROJECT Exklusive PRESAL Bedingungen für unsere Agentur auf den ersten 5 Wohnungen verkauft ausgehandelt. First Sealine – PRESAL – Außergewöhnliche Bedingungen Seltene Gelegenheit auf der ersten Meereslinie, nur wenige Minuten von Tel-Aviv entfernt. Die Riviera ist ein a…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Wohnviertel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Wohnviertel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Wohnviertel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Wohnviertel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Alle anzeigen Wohnviertel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Wohnviertel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Neu zum Verkauf ausschließlich! Liegeplatz bei 46 Yehoshua Ben Nun Street In der Nähe des renommierten Basler Komplexes In einem Gebäude unter Renovierung (Tama 1) Derzeit im Besitz der Ohana Group. Eine schöne 2-Zimmer-Wohnung von 66 m2 steht zur Verfügung (3 mögliche Stücke) Erste Etage O…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen