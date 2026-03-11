  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite

Netanja, Israel
von
$1,39M
;
6
ID: 34259
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut

Über den Komplex

Projektstatus Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Jabotinsky ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 7 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Projektmerkmale Das Projekt umfasst mehrere Apartments von 3 Zimmern bis 5 Zimmern sowie 2 Penthouses mit Terrasse. Außener Natursteinbelag Vier Wohnungen pro Etage Das Gebäude wird mit einer Doppel-Lobby mit einer Deckenhöhe von 5 Metern ausgestattet und vom Architekten entworfen 2 Lifte inklusive chabbatic Tiefgaragen Lieferung Ende Dezember 2027 Bankgarantie Merkmale der Wohnung Wohnung von 3 Zimmern mit einer Oberfläche von 91 m2 plus eine Terrasse von 12.5m2 Wohnung von 4 Zimmern mit einer Oberfläche von 108 m2 plus eine Terrasse von 12.5m2 Wohnung von 5 Zimmern mit einer Oberfläche von 130 m2 plus eine Terrasse von 25,5m2 Boden im ganzen Haus 80x80 Zentrale Klimaanlage Qualität Badezimmermöbel Grohe Markenventil Innentür der Qualitäten Anpassbare Küche Elektrische Geschäfte in allen Haus Für weitere Informationen kontaktieren Mardochee Khayat 0523362121

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,39M
