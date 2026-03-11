  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Wohnquartier Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Bat Yam, Israel
von
$2,57M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34411
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Sderot HaAtzmaut

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahnlinie entfernt, bietet das HaGiborim-Projekt zwei moderne Wohntürme, die Prestige, Komfort und Haltbarkeitsarchitektur kombinieren. Architektur und Design Das von den Innenarchitekten von Bar Orian Architects und Dana Oberson entworfene Projekt zeichnet sich durch ein raffiniertes Design, hochwertige gemeinsame Räume, eine Landschaft von Gil Dershman und ein ökologisches Niveau von 5281 – 3 Sternen aus. Die Bewohner genießen einen exklusiven Club, einen Fitnessraum, Spielplätze, Tiefgarage mit elektrischen Terminals und luxuriösen Eingangshallen. Ferienwohnungen und Oberflächen Die Apartments, von 3 bis 5 Zimmern und Penthouses, sind mit: • Intelligente Heimautomatisierung und VRF-Klimaanlage • High-End Küche mit Quarzarbeitsplatte • Elektrische Rollläden, Designtüren und Feinsteinzeugböden • Gekühlte Badezimmer mit hochwertigen Armaturen und rutschfesten Oberflächen • Vorbereitung für Heimkino und Elektroladestation Preise • 2 Zimmer von 2.290.000NIS (Beispiel für Etage 14 Westexposition Meerblick) • 3 Zimmer von 2.700.000NIS (Beispiel für Etage 13 mit Keller) • 4 Stück von 3.450.000NIS • 5 Zimmer von 3.680.000NIS (Beispiel für Stock 3 mit Parkplatz und Keller) • 4 Zimmer von 3.700.000NIS (Floor 1, Wohnung mit Möglichkeit von Soccah) • Penthouse 5 Zimmer 92.5M2 + 2 Terrassen von 92.5M2 und 50.5M2 bis 8.200.000NIS Fortschritt und Bedingungen • Bewilligungen, laufende Arbeiten (Unterstützungs- und Ausgrabungsphase) • Banker: Bank Hapoalim • Geplante Lieferung: 30. April 2029 • Günstige Zahlungsmethoden: kein Interesse oder Index (20% auf Signatur, 30% auf Promotorkredit, 45% auf Lieferung, 5% auf Schlüssellieferung) • Tidhar Herstellergarantie – 10 Jahre

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Yam, Israel
von
$705,375
Wohnviertel Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$583,110
Wohnviertel Bureau a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$5,330
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,22M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$2,57M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Alle anzeigen Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
EXCLUSIVENESS – VERKAUF ?? Shenkin, in der Nähe des Carmel Marktes Premium Lage – ein paar Schritte vom Rothschild Boulevard, dem Carmel Market und dem Meer entfernt. Duplex Penthouse befindet sich in einem neuen Ladengebäude mit Aufzug. ✨ Hauptmerkmale: • 135 m2 überdacht + 46 m2 Terras…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Naharija, Israel
von
$485,925
Im Zentrum von Nahariya, in einer ruhigen und gesuchten Straße gelegen, Er hat viel zu einem kleinen Preis: Balkon/Terrasse, mamad, Aufzug, Keller, Parkplatz und geräumig und hell!
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse kfar david jerusalem
Wohnviertel Penthouse kfar david jerusalem
Wohnviertel Penthouse kfar david jerusalem
Wohnviertel Penthouse kfar david jerusalem
Wohnviertel Penthouse kfar david jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse kfar david jerusalem
Wohnviertel Penthouse kfar david jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$9,41M
Yismach Melech Street, in Kfar David, kostspielige Penthouse badete im Licht. Immense Wohnzimmer, 250 m2 Terrasse mit einem einfach spektakulären Blick auf die Altstadt und ihre Rampen. Großes Esszimmer, moderne offene Küche, 3 Suiten. Smart House, 2 private Parkplätze und Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen