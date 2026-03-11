  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Tres grand centre raanana immeuble recent

Wohnquartier Tres grand centre raanana immeuble recent

Ra’anana, Israel
von
$1,06M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34325
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neue 4 Zimmer mit seltenen Bänden – Borohov Street, Raanana Eine Wohnung, die sich durch das unterscheidet, was fast nicht mehr gefunden wird: sehr große Innenvolumina und eine Terrasse von 13 m2 um das Wohnzimmer täglich zu erweitern. Im 4. Stock eines Gebäudes vor zwei Jahren renoviert, ist die Wohnung völlig neu und sofort verfügbar. Das geräumige Wohnzimmer und die großzügige Elternsuite bieten ein echtes Gefühl von Raum und Komfort vom Eingang. Borohov Street, zentral und gefragt, ermöglicht einen Lebensstil zu Fuß: Geschäfte, Schulen und Dienstleistungen in unmittelbarer Nähe. ✔️ Neue Wohnung ✔️ Renoviertes Gebäude ✔️ Terrasse 13 m2 ✔️ Außergewöhnliche Mengen ✔️ Sichere Roboterparkplätze Ein Gut für Käufer, die Raum, Zentralität und Lebensqualität bevorzugen, mehr als Sicht. Um zu besuchen.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Tel-Aviv, Israel
von
$1,71M
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,00M
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Jerusalem, Israel
von
$2,649
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Wohnviertel Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,33M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra’anana, Israel
von
$1,06M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
von
$3,95M
PRESAL COMMENCEMENT – Baugenehmigung erhalten HaRav Kook – Tel. Aviv High-End Boutique-Projekt befindet sich 1 Minute zu Fuß vom Meer, im Herzen des gesuchten Kerem HaTeimanim. Genehmigung erteilt, bevorstehende Abbruch, Lieferung geschätzt in 3,5 Jahren. Neues 6.5-stöckiges Gebäude (RDC, …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$962,445
Mardochee Khayat bietet Ihnen ein neues Projekt im Stadtteil Galey yam. Die architektonisch gestaltete Konstruktion bietet Ihnen, in einem Komplex von drei Gebäuden am Fuße eines Einkaufszentrums zu leben, wo schöne Marken anwesend sein werden. In der Nähe des neuen Rathauses von Netanya, Bu…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Beit vagan kiriat yovel
Wohnviertel Beit vagan kiriat yovel
Wohnviertel Beit vagan kiriat yovel
Wohnviertel Beit vagan kiriat yovel
Wohnviertel Beit vagan kiriat yovel
Wohnviertel Beit vagan kiriat yovel
Jerusalem, Israel
von
$1,49M
Im neuen Turm des berühmten Projekts Elhad Bait Vagan Zangvil 1 , Bait Vagan benachbart kiriat yovel . Sehr schöne 5 Zimmer von 122 m2 mit Terrasse von 10 m2 teilweise Soucah ., schöne Innenausstattung herrlicher Blick auf den Jerusalemer Wald. 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 3 Toiletten kompl…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen