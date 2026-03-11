Wohnquartier Tres grand centre raanana immeuble recent

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Neue 4 Zimmer mit seltenen Bänden – Borohov Street, Raanana
Eine Wohnung, die sich durch das unterscheidet, was fast nicht mehr gefunden wird:
sehr große Innenvolumina und eine Terrasse von 13 m2 um das Wohnzimmer täglich zu erweitern.
Im 4. Stock eines Gebäudes vor zwei Jahren renoviert, ist die Wohnung völlig neu und sofort verfügbar.
Das geräumige Wohnzimmer und die großzügige Elternsuite bieten ein echtes Gefühl von Raum und Komfort vom Eingang.
Borohov Street, zentral und gefragt, ermöglicht einen Lebensstil zu Fuß: Geschäfte, Schulen und Dienstleistungen in unmittelbarer Nähe.
✔️ Neue Wohnung
✔️ Renoviertes Gebäude
✔️ Terrasse 13 m2
✔️ Außergewöhnliche Mengen
✔️ Sichere Roboterparkplätze
Ein Gut für Käufer, die Raum, Zentralität und Lebensqualität bevorzugen, mehr als Sicht.
Um zu besuchen.
Standort auf der Karte
Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen