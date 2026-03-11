  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces

Wohnquartier Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces

Ra’anana, Israel
von
$1,16M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34108
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Bar Ilan, 51

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Schöne Oberfläche von 126 m2 Netz. Wohnung 4. Stock mit Terrasse von 14 m2. Ansicht deaktivieren. Erneuertes Gebäude. Parkplatz. Stadtzentrum von Raanana . in der Nähe aller Waren

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,32M
Wohnviertel Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,038
Wohnviertel Givat mordehai entree herzog
Jerusalem, Israel
von
$971,850
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$3,14M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,29M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Ra’anana, Israel
von
$1,16M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Wohnviertel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Wohnviertel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Wohnviertel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Wohnviertel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Wohnviertel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,19M
In der Molcho Street, direkt in Neve Tzedek, seinen Geschäften, Charme und Atmosphäre, genießt diese Wohnung eine angenehme städtische Umgebung, in der Nähe von Geschäften, Cafés, öffentlichen Verkehrsmitteln und allen Annehmlichkeiten des Alltags. Die Molcho Street ist für ihre Wohn-Beruhig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanja, Israel
von
$1,25M
Entdecken Sie unser neues Vorverkaufsprojekt, vermarktet von Mardochee Khayat, Ihrem neuen Projektspezialisten. In der renommierten Nachbarschaft von Netanya, Ramat Poleg, bietet unsere Residenz eine ideale Lage in der Nähe des Ir Yamam Canyon, des schönen Strandes von Poleg, renommierte Sch…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$830,775
Im Stadtzentrum, auf der Seite der großen Synagogen, , in der Nähe der Mamilla und der David Zitadelle HOTEL 7 Gehminuten , in einem schönen Luxus-Gebäude mit Wache 24/24, Schwimmbad, Fitnessraum und Jacuzzi. Sehr schöne 2 Zimmer zum Verkauf von 45 m2 Netz ( israelische Oberfläche 52 m2) seh…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen