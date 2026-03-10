Wohnquartier Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Zum Verkauf – Wohnung 4,5 Zimmer mit Meerblick in Gan HaIr Komplex, Bat Yam.
Geräumige Wohnung befindet sich im 10. Stock von 20 in einem modernen und gesuchten Turm. Es bietet 108 m2 Wohnfläche und einen Balkon von 12 m2 mit offenem Meerblick. Ausgezeichnete Belichtung, sehr hell und gut belüftet.
Die Unterkunft verfügt über 4,5 Zimmer, zwei Badezimmer, zwei Toiletten, zwei Parkplätze und einen Keller.
Das Gebäude verfügt über einen Lobbywächter, einen Fitnessraum für Bewohner und drei Aufzüge. Ein großer Landschaftspark befindet sich am Fuße des Turms.
Ideale Lage, nahe am Meer, Promenade, Geschäfte, Restaurants, Schulen und öffentlichen Verkehrsmitteln.
Bat Yam, Israel
