Wohnquartier Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam

Bat Yam, Israel
$1,25M
10
ID: 34850
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

Français Français
Zum Verkauf – Wohnung 4,5 Zimmer mit Meerblick in Gan HaIr Komplex, Bat Yam. Geräumige Wohnung befindet sich im 10. Stock von 20 in einem modernen und gesuchten Turm. Es bietet 108 m2 Wohnfläche und einen Balkon von 12 m2 mit offenem Meerblick. Ausgezeichnete Belichtung, sehr hell und gut belüftet. Die Unterkunft verfügt über 4,5 Zimmer, zwei Badezimmer, zwei Toiletten, zwei Parkplätze und einen Keller. Das Gebäude verfügt über einen Lobbywächter, einen Fitnessraum für Bewohner und drei Aufzüge. Ein großer Landschaftspark befindet sich am Fuße des Turms. Ideale Lage, nahe am Meer, Promenade, Geschäfte, Restaurants, Schulen und öffentlichen Verkehrsmitteln.

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

